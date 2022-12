Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Harburg: Alkoholisierter Mann ruft lautstark verfassungswidrige Parolen im Bahnhof und führt drei Waffen mit sich-

Am 01.12.2022 gegen 12.30 Uhr informierte ein Zeuge der Deutschen Bahn telefonisch die Bundespolizei im Bahnhof Harburg über einen jungen Mann, der mit einer Bierdose in der Hand lautstark im Bahnhof verfassungswidrige Parolen wie "Heil Hitler" und "Sieg Heil" rief. Dabei soll der Beschuldigte auch den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt haben. Angeforderte Bundespolizisten konnten den jungen Mann (m.21) am Bahnhof Hamburg-Harburg stellen und zum Bundespolizeirevier verbringen. "Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurden zwei Messer und ein Schlagring aufgefunden und beschlagnahmt." Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. "Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurden entsprechende Verfahren (Verstoß gegen das Waffengesetz, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet." Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Zuständigkeitshalber übernimmt das LKA der Polizei Hamburg die weitere Sachbearbeitung. RC

