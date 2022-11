Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Keine gute Idee - Frau beschwert sich über Ordnungsstörer in S-Bahn und wird verhaftet

Hamburg (ots)

Am 17.11.2022 gegen 10:00 Uhr befand sich in der aus Poppenbüttel kommenden S1 ein Mann, der lautstark pöbelnd den Unmut der Mitreisenden auf sich zog. So beschwerte sich auch eine 56-jährige Deutsche bei der Triebfahrzeugführerin über den Ordnungsstörer. Eine Streife der alarmierten Bundespolizei wartete am Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 auf das Eintreffen der S-Bahn. Hier konnte aber nur noch die Beschwerdeführerin angetroffen werden, da der Mann die S1 bereits am Bahnhof Berliner Tor verlassen hatte.

Möglicherweise erkannte zu diesem Zeitpunkt die Hinweisgeberin, dass es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war, die Bundespolizisten auf sich aufmerksam gemacht zu haben, denn die Beamten unterzogen sie nun einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass sie mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lübeck nach Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde und daher zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Frau wurde dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt.

Da sie den haftbefreienden Betrag von 600 Euro nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in das Untersuchungsgefängnis überstellt.

