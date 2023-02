Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Kollision von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr kollidierte auf der B45 zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem entgegenkommenden Mercedes und flüchtete anschließend. Der 71-jährige Mercedes-Fahrer war von Zuzenhausen in Richtung Hoffenheim unterwegs, als die oder der Unbekannte in den Gegenverkehr geriet und das Auto des 71-Jährigen streifte. Glücklicherweise entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

