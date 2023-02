Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L600, Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle verloren und in Gegenverkehr gefahren

L600, Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem VW auf der L600 in Richtung Lingental. Als der Fahrer niesen musste, verlor er hierbei kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 53-jähriger Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell