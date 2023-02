Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Öffentlichkeitsfahndung! 15-Jähriger vermisst

Mannheim (ots)

Seit Mittwoch, 14.12.2022, gilt der 15-Jährige Mehmet I. als vermisst. Er wurde letztmalig am 10.12.2022 von seinen Eltern zu Hause gesehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen im Umkreis und an bekannten Hinwendungsorten führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Mehmet I. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare

Bekleidung: schwarze Jacke und Jogginghose sowie graue Sportschuhe.

Ein Bild ist hier abrufbar: 👉https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung-2/

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mannheim unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell