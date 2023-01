POL-BS: Ladendetektiv von Dieb verletzt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Osterbergstraße, 20.01.23, 16:00 Uhr Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet Bereits am Freitagnachmittag kam es in einem Supermarkt in Rühme zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 66-jährige Braunschweigerin hatte einen Einkaufskorb dabei, welcher sich offen in ihrem Einkaufswagen befand. In einem Moment der Unaufmerksamkeit wurde die darin befindliche Geldbörse dann von einem bislang ...

mehr