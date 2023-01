Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannte stehlen Geldbörse

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Osterbergstraße, 20.01.23, 16:00 Uhr

Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Bereits am Freitagnachmittag kam es in einem Supermarkt in Rühme zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 66-jährige Braunschweigerin hatte einen Einkaufskorb dabei, welcher sich offen in ihrem Einkaufswagen befand. In einem Moment der Unaufmerksamkeit wurde die darin befindliche Geldbörse dann von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Als die Dame das Fehlen kurz darauf bemerkte und das Personal informierte, war die Geldbörse jedoch nicht mehr auffindbar. In der Geldbörse befanden sich Bargeld in Höhe einer mittleren zweistelligen Summe und persönliche Dokumente. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige.

Die Polizei weist ausdrücklich auf die Gefahren hin, wenn Wertgegenstände offen im Einkaufswagen liegen und rät außerdem dazu, Geldbörsen oder Brieftaschen immer körpernah zu tragen, um sich vor Diebstählen zu schützen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell