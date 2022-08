Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl und Wohnungseinbruch: 83-Jährige vermutlich von Frauen-Duo bestohlen - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 17. August, ist es zwischen 13 und 15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Michelsstraße in Odenkirchen gekommen. Die Polizei sucht nach einem tatverdächtigen Frauen-Duo und bittet Zeugen um Hinweise.

Die 83-Jährige verließ gegen 13 Uhr ihre Wohnung und traf in einem Drogeriemarkt an der Straße Burgfreiheit auf zwei junge Frauen. Nach ihrer Aussage verwickelte sie das Duo in ein Gespräch bei dem die Seniorin ihre Wohnanschrift und Abwesenheitszeiten preisgab. In einem nahegelegenen Supermarkt sah sie die Frauen später noch einmal. Als sie sich wieder auf den Heimweg begab, stellte sie kurz vor Ankunft fest, dass sich ihr Haustürschlüssel nicht mehr in ihrem roten Anorak befand.

Die 83-Jährige informierte ein Familienmitglied und gelang so in ihre Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich durchsucht; Schränke und Schubladen standen offen. Deshalb verständigte die Seniorin die Polizei. Die Täter entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein elektronisches Gerät.

Das Frauenduo kann wie folgt beschrieben werden: Eine war etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit schwarzem Haar und sonnengebräunter Haut. Sie sprach einwandfreies Deutsch. Die kleinere der beiden Frauen war etwa 30 Jahre alt, sehr zierlich und ihr fehlte ein Stück eines vorderen Zahns.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Wer hat eventuell die Situation im Drogeriemarkt beobachtet oder verdächtige Personen an der Michelsstraße im Tatzeitraum festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

