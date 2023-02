Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Werkzeug aus Baucontainer entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr aus einem Baucontainer von einer Baustelle in der Glücksteinallee mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge. Wie die Täter in den Container gelangten und wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit noch durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell