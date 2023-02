Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unter Vorwand Zutritt zu Wohnung verschafft - die Polizei warnt!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag verschaffte sich ein bislang Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines über 60-Jährigen in der Hinterdorfstraße und entwendete dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der männliche Täter klingelte gegen 13 Uhr beim Betroffenen, gab sich als angeblicher Bekannter aus und verstrickte diesen anschließend geschickt in ein Gespräch. In den Wohnräumen gelang es dem Mann dabei unbemerkt eine hochwertige Uhr und mehrere Schmuckstücke an sich zu nehmen. Schließlich verabschiedete sich der Täter hastig und flüchtete samt Beute.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 175cm, rehbrauner Mantel, Baskenmütze, gepflegtes Erscheinungsbild, dialekt- und akzentfreies Deutsch

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder möglicherweise ebenfalls betroffen sind. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 07261 6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell