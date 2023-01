Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 2

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein Pkw-Führer beim Einbiegen auf die B 45 in Höhe Meckesheim die Vorfahrt eines Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. In der Folge stieß der bevorrechtigte Mercedes zunächst mit einem entgegenkommenden Sprinter der Marke Iveco und einem weiteren folgenden Pkw zusammen. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die nicht mehr fahrtüchtigen Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Drei Kraftfahrzeugführer wurden leicht verletzt und begaben sich vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die Abschleppmaßnahmen sowie die Reinigung der Fahrbahn dauern aktuell noch an.

