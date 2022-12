Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln einer rückseitigen Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstag (22.12.) in ein Wohnhaus in der Straße am Stopfer. Im Inneren nahmen die Unbekannten mehrere Veränderungen vor und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Der Diebstahl wurde gegen 17.55 Uhr festgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu ...

mehr