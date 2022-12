Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße

Frau mit Hund angefahren - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Montag, 19.12.2022, gegen 07.45 Uhr, überquerte eine 27-jährige Coesfelderin mit ihrem Hund zu Fuß die Kreuzung Daruper Straße/ Alte Münsterstraße aus Richtung Polizei kommend in Richtung Innenstadt auf dem linksseitigen Gehweg. Im Kreuzungsbereich streifte sie ein hellblauer Kleinwagen, der die Daruper Straße ebenfalls in Richtung Innenstadt befuhr und an der Kreuzung nach links abbiegen wollte. Durch die Kollision verletzte sie sich am Bein. Auch ihr Hund wurde vom Auto kurz erfasst und verletzte sich ebenfalls. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Lichtzeichenanlage "grün". Nach dem Zusammenprall entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern, von der Unfallstelle in Richtung Bahnhofstraße.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

