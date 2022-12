POL-COE: Havixbeck, Am Stopfer/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots) - Zwei Anzeigen wegen Einbrüchen in eine Wohnung bzw. ein Wohnhaus nahmen Polizeibeamte der Polizeiwache in Dülmen in den Abendstunden des Donnerstags (22.12.) auf. Im Zeitraum von 16.40 bis ca. 19.00 Uhr gelangten Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Neusträßer Weg in Hausdülmen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und gelangte so ins Innere der Wohnung. Im Inneren ...

mehr