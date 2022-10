POL-PDNR: Unfallflucht in Ehlscheid

Neuwied (ots) - Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Neuwied insgesamt sechs Verkehrsunfälle. In einem Fall wurde eine 14-Jährige in der Andernacher Straße Neuwied leicht verletzt. Sachbeschädigung Im Verlauf des Wochenendes kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer Telefonzelle in der Engerser Straße. Dort wurde der Telefonhörer abgerissen. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, ...

