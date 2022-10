Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf im Zeitraum 22.10.2022 - 23.10.2022

Betzdorf (ots)

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 22.10.2022, befuhr eine 25-jährige PKW-Führerin in den Morgenstunden die Steinerother Straße in Betzdorf. In Höhe der Abfahrt Alsberg kam sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und touchierte die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des "S-Forum's" Betzdorf

In der Zeit von Donnerstag, 20.10.2022, 21:15 Uhr, bis Samstag, 22.10.2022, 12:30 Uhr, ereignete sich im Parkhaus des "S-Forum's" in Betzdorf eine Verkehrsunfallflucht bei der der PKW einer 24-jährigen beschädigt wurde. Hinweise zum Tatfahrzeug gibt es bislang nicht. Bei Hinwiesen wenden Sie sich bitte umgehend an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260.

Kirchen (Sieg)

Verkehrsunfall infolge Drogenmissbrauchs

Am Samstag, den 22.10.2022 kam es in der Ortslage Kirchen (Sieg) zu einem Verkehrsunfall bei der ein 37-jähriger Fahrzeugführer beim Wenden seines PKWs mit einem geparkten PKW zusammenstieß. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden beim Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein anschließender Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Diebstahl von Felgen

Am Samstag, den 22.10.2022, wurden einem 26-jährigen Mann aus Kirchen (Sieg) vier Felgen von seinem Grundstück in Kirchen (Sieg) entwendet. Die Täter sollen mit einem roten Transporter und der typischen Musik der Schrottsammler unterwegs gewesen sein.

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass das Sammeln von Schrott/Altmetall in der Kreisverwaltung Betzdorf nur durch den kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb erfolgt. Die typischen "Schrottsammler" handeln aufgrund fehlender Genehmigungen illegal.

Niederfischbach

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Samstag, den 22.10.2022, wurde der Polizeiinspektion Betzdorf in den Abendstunden ein Verkehrsunfall in der Ortslage Niederfischbach gemeldet. Ein PKW sei gegen einen Baum gefahren. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde beim 20-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 2,01 Promille. Im Rahmen der Folgemaßnahmen wehrte sich der Fahrzeugführer heftig und verletzte einen eingesetzten Beamten. Er wurde dem Gewahrsam der Dienststelle zugeführt.

