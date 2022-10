Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Bei Alleiunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.10.2022, 16.25 Uhr wurde ein Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der Straße Köntrup in Ostenfelde schwer verletzt. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Straße Köntrup in Richtung Ostenfelde. Der Beelener kam mit seinem Pkw am Ende einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Feld stehen. Der 35-Jährigen konnte sich selbst aus seinem total beschädigten Pkw befreien. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt und die Straße Köntrup war während der Unfallaufnahme gesperrt.

