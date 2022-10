Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Freckenhorst, Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner während der Mittagszeit und drangen in ein Wohnhaus ein, welches unmittelbar hinter einer Gärtnerei an der Warendorfer Straße in Freckenhorst gelegen ist. Zwischen 13:00 und 14:45 Uhr war niemand zuhause. Während dieses kurzen Zeitraums drang jemand in das freistehende Einfamilienhaus ein. Im Gebäude wurden zwei Türen im Keller eingetreten im Erdgeschoss und der ersten Etage mehrere Schränke durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld erbeutet. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf telefonisch, 02581-941000 oder per Email poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

