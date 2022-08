POL-OH: Verkehrsunfall

Heringen (ots) - Am Freitag (05.08.), gegen 14 Uhr, befuhren ein 13-jähriges und ein 8-jähriges Kind die Straße "Am Wehrbrunnen" in Heringen mit ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Aus nicht bekannten Gründen und offenbar ohne Fremdeinwirkung anderer Verkehrsteilnehmer stürzten beide Kinder und verletzten sich leicht. Die Kinder wurden vor Ort durch einen Rettungswagen und Notarzt erstversorgt und anschließend ...

