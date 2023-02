Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb fragt nach Parkgeld und entwendet dreistelligen Betrag - Zeuge gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr verwickelte ein bisher unbekannter Mann einen 80-Jährigen in der Schwetzinger Straße in ein Gespräch. Der Verdächtige erkundigte sich nach Wechselgeld für einen Parkautomaten. Nach dem Gespräch bemerkte der Senior, dass aus seinem Geldbeutel rund 600 Euro fehlten. Wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Ermittlungssache. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm, ca. 35 Jahre, trug einen dunkelblauen Pullover, keine Jacke, graue Hose, keinen Bart, keine Brille, kurze dunkelblonde Haare. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

