Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe von Schule beschossen - Zeugen gesucht!

Hemsbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschoss eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter die Scheibe einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße mit einer Luftdruckwaffe und beschädigte diese. An der Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro. Der Polizeiposten Hemsbach sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/71207 zu melden.

