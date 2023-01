POL-UL: (ADK) Blaubeuren - Brennender Reifenstapel

Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 22.55 Uhr, befuhr eine 44-jährige PKW-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung Salach. Sie wollte nach links in die Teckstraße einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW einer 25-Jährigen. Beide Lenkerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Die zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 16 ...

