Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Auto ohne Zulassung, Fahrer angetrunken

Ulm (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag, gegen 01.20 Uhr, ein PKW kontrolliert, der die Landstraße 284 befahren hatte. Den Beamten schlug Alkohol geschwängerte Atemluft entgegen. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Am Kennzeichen fehlte eine Kleinigkeit, nämlich die Zulassungsplakette. Eine Überprüfung in den Datensystemen ergab, dass der PKW entstempelt worden war. Beim 22-jährigen Lenker wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Nachdem er mehrfach dem Arzt gegenüber Suizidgedanken geäußert hatte, wurde er in einer Psychiatrie untergebracht. Der Fahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

++++++++++++++++0037541;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell