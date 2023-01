Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Uneinsichtiger Mann landet in der Zelle

Irgendwie schien ein 32-jähriger Mann das Hausverbot des Sicherheitspersonals nicht verstanden zu haben. Am Samstag, um 02.45 Uhr, wurde die Polizei zum Kulturzentrum in die Schillerstraße gerufen. Die Beamten erklärten dem Mann, dass ein Anpöbeln anderer Gäste und das Suchen einer Konfrontation mit dem Sicherheitsdienst, nicht zum erwünschten Zugang zur Kultur in der Stadt Ulm führen werden. Außerdem erteilten sie dem Mann einen Platzverweis und drohten für den Fall des Nichtbefolgens einen Gewahrsam an. Die Ansprache der Beamten zeigte nur kurzzeitig Wirkung, gegen 04.00 Uhr erschien der Mann erneut und begehrte Einlass. Die Polizisten fuhren erneut an und nahmen ihn, wie besprochen, in Gewahrsam. Der Alkoholtest beim Uneinsichtigen ergab einen Wert um die 1 Promille. Die verbleibende Nacht konnte der Mann dann in einer weiteren kulturellen Errungenschaft der Stadt, einer Gewahrsamszelle, verbringen.

