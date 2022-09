Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kontrolle wegen möglicher Fahrzeugmängel

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 28.9.2022, 13.05 Uhr hielten Polizisten einen Lkw-Fahrer wegen möglicher Mängel an seinem Fahrzeug auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige die Ladung nicht richtig gesichert und die Sozialvorschriften nicht eingehalten hatte. Des Weiteren stand er offensichtlich unter Drogeneinfluss, was ein vom 28-Jährigen durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit zur Blutprobenentnahme, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.

