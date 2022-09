Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum, Frontalzusammenstoß mit Sattelzug

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 28.09.22, gegen 14:40 Uhr, wurde ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Konstanz bei einem Verkehrsunfall in Neubeckum verletzt. Er befuhr mit seinem Mercedes die B475 (Dyckerhoffstraße) in Fahrtrichtung Ennigerloh und geriet aus noch unbekannter Ursache in der scharfen Kurve zur Ennigerstraße in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug mit einem 50-jährigen Lkw-Fahrer aus Beckum am Steuer. Der Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Beckum bis ca. 16:30 Uhr gesperrt.

