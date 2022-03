Polizei Münster

POL-MS: Schüler kollidiert beim Überholen mit Radfahrer - 61-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 12-jähriger Schüler ist am Donnerstagnachmittag (10.3., 15:55 Uhr) in Gievenbeck beim Überholen mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidiert. Der 12-Jährige kam mit den Rad von der Schule und fuhr mit Freunden auf dem Radweg der Straße Borkenfeld. Als er zwei Schülerinnen überholen wollte, stieß er mit seinem Lenker gegen den 61-jährigen Radfahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der 61-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

