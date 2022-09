Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 28.9.2022, 7.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Bürgermeister-Frisch-Platz/Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh, bei dem einer der beteiligten Fahrer alkoholisiert war. Der 54-Jährige befuhr mit einem Transporter den Bürgermeister-Frisch-Platz und bog an der Einmündung entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf den Bürgermeister-Hirschmann-Ring ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 50-jährigen Ennigerlohers, der den Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Richtung Neubeckumer Straße befuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch fest. Dieser führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Folglich nahmen die Beamten den Mann mit zur Blutprobenentnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell