Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Wiblingen - Tresor aus der Wand gebrochen

Ulm (ots)

Am späten Freitagabend verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Bäckerei in der Donautalstraße. Nachdem sie im Kassenraum nicht fündig wurden, brachen sie einen kleinen Wandtresor aus dem Mauerwerk. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Zeugen befragt. Diese gaben an, dass sie gegen 23.10 Uhr drei verdächtige Personen beobachtet hätten. Die Drei trugen einen schweren dunklen Gegenstand und bewegten sich in Richtung Wiblinger Ring. Das Polizeirevier Ulm-West (0731/188-3812) führt die Ermittlungen in diesem Fall und bitte um Hinweise zu den beschriebenen Personen.

+++++++++++++++0037059;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell