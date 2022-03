Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar und Markgröningen: Unbekannte brechen Milchautomaten auf

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 19.00 Uhr und Samstag 06.30 Uhr brachen vermutlich dieselben Täter drei Milchautomaten in Bietigheim-Bissingen, in Freiberg am Neckar-Heutingsheim und in Markgröningen auf. In Bietigheim-Bissingen begaben sich die Täter in die Straße "Im Erlengrund" auf einen außerhalb liegenden Hof. Dort brachen sie den Automaten auf und entnahmen das enthaltende Bargeld. Ähnlich gingen sie in Heutingsheim vor. Der Milchautomat steht auch in diesem Fall auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens im Stürzweg. Nach dem die Diebe den Automaten aufgehebelt hatten, ließen sie ebenfalls das enthaltende Bargeld mitgehen. Die dritte Tat ereignete sich in der Straße "Hohe Anwande" in Markgröningen. Der Milchautomat befindet sich in einer öffentlich zugänglichen Scheune. Die Täter hantierten im Bereich des Geldeinwurfs, um den Automaten aufzubrechen, und beschädigten hierbei ein Elektronikteil. Dies führte dazu, dass der Automat nicht mehr funktionsfähig ist. Auch in diesem Fall waren sie auf das enthaltene Bargeld aus. Insgesamt dürften die Diebe etwa 350 Euro erbeutet haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, bzw. der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, entgegen.

