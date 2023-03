Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bundesstraße 535, Gem. Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis): Lkw löst Höhenkontrolle des Tunnels aus

Plankstadt (ots)

Aufgrund einer fehlerhaften Beladung löste am Freitagmittag, kurz nach 11 Uhr, die Höhenkontrolle des Tunnels bei Plankstadt auf der Bundesstraße 535 in Fahrtrichtung Heidelberg aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie noch vor der Tunneleinfahrt einen Lkw fest, der auf dessen Ladefläche einen Bagger transportierte. Zusammen mit weiteren Kräften des Verkehrsdienstes wurde die genaue Höhe des Transports ermittelt. Diese betrug an der höchsten Stelle eine stolze Höhe von 4,66 Meter. Die maximale Durchfahrtshöhe im Tunnel beträgt aber lediglich 4,00 Meter.

Durch die automatische Höhenmessung vor der Tunneleinfahrt konnte so ein größerer Schaden bei der Durchfahrt im Tunnel noch verhindert werden.

Im Folgenden wurde der Bagger anderweitig auf der Ladefläche festgemacht, so dass nun ein gefahrloses Befahren der Tunnelröhre möglich war und der Transport seine Fahrt weiter fortsetzen konnte.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Durchfahrt des Tunnels in Fahrtrichtung Heidelberg bis 11:35 Uhr gesperrt.

Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell