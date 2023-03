Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fiat 500 die Straße Auf dem Sand. An der Kreuzung zur Oberen Riedstraße übersah sie die vorausfahrende 58-jährige Skoda-Fahrerin, welche aufgrund der Verkehrssituation ihren Pkw verlangsamen musste. In der Folge fuhr die 25-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf den Skoda-Fabia auf.

Die Skoda-Fahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht am Arm und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fiat 500 entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Der Schaden am Skoda Fabia beläuft sich auf 2.000 EUR.

