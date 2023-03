Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall flüchtig gegangen - Zeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend 19.00 Uhr und Freitagmorgen 06.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand in der Deidesheimer Straße in Ilvesheim geparkter Golf durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unbemerkt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 06203/ 9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

