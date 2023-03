POL-MA: A6, Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Richtungsfahrbahn gesperrt, PM Nr.3

Sinsheim (ots) - Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor betrügerischen Spendensammlern in der Region. Am Donnerstagvormittag versuchten Betrüger auf einem Supermarktparkplatz in der Muthstraße Gelder für eine angebliche Spendenaktion des "Landesverbands für behinderte und taubstumme Kinder" zu sammeln. Eine ...

mehr