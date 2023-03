Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Fahrbahnsperrung nach Blockadeaktion in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu einer kurzfristen Blockadeaktion durch mehrere Personen. Hierbei setzten sich um 18.30 Uhr drei Personen auf die Fahrbahn des Kaiserrings in Höhe Friedrichsplatz und blockierten die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof. Zwei von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Da sich die Personen trotz Aufforderung nicht vor der Fahrbahn entfernten, mussten sie durch Polizeikräfte von der Fahrbahn gelöst und anschließend weggetragen werden. Die Blockadeaktion war bis um 19.25 Uhr beendet und die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof wieder freigegeben. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

