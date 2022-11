Polizei Münster

POL-MS: G7-Außenministerkonferenz erfolgreich beendet

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf: "Unsere Einsatzkräfte haben einen guten Beitrag für ein friedliches Miteinander geleistet: präsent, hilfsbereit, freundlich und konsequent."

Das G7-Außenministertreffen ist am heutigen Freitag (4.11.) planmäßig zu Ende gegangen. Auch der zweite Veranstaltungstag verlief friedlich und störungsfrei. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf präsentierte eine durchweg positive Bilanz der vergangenen Einsatztage: "Unsere Ziele für diesen Einsatz haben wir erreicht: Die Polizei hat die Sicherheit der G7-Konferenz und unserer Staatsgäste zu jeder Zeit und an allen Aufenthaltsorten gewährleistet. Münster konnte sich als guter und freundlicher Gastgeber präsentieren. Unseren Beitrag dazu haben wir gerne geleistet."

Gleichzeitig hat die Polizei insgesamt 12 friedliche Versammlungen mit mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschützt. Im Innenstadtbereich sowie im Bereich des Hafens fanden am zweiten Tag der G7-Konferenz (4.11.) insgesamt fünf angemeldete Demonstrationen mit rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt - deutlich weniger als erwartet.

"Bürgerinnen und Bürger konnten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung an beiden Konferenztagen wahrnehmen. Unsere Demokratie lebt von Meinungsvielfalt und friedlichem Austausch. Genau das haben wir in diesen Tagen gesehen", lobte die Polizeipräsidentin die friedlichen Teilnehmenden.

Ihr Dank gelte allen Polizeikräften, die an diesem Einsatz beteiligt waren: "Mit ihrer professionellen Arbeit haben unsere Polizistinnen und Polizisten ein klares Zeichen für ein friedliches Miteinander gesetzt. Sie waren präsent, hilfsbereit, freundlich - und gleichzeitig konsequent. Durch ihr überdurchschnittliches Engagement haben sie der Polizei Münster eine sehr gute Visitenkarte ausgestellt. Dafür, dass sie die Polizei würdig und sympathisch repräsentiert haben, möchte ich mich bei allen aus dem Team Polizei ausdrücklich bedanken!

Auch unser Ansatz, mit maximaler Transparenz unsere Maßnahmen zu erklären und die Bürgerschaft bereits im Vorfeld einzustimmen, hat sich als goldrichtig erwiesen. Dafür spricht das überwiegend positive und verständnisvolle Feedback der Menschen in Münster, das uns sowohl in vielen persönlichen Gesprächen im Einsatzraum als auch über unsere Social Media Kanäle oder das Bürgertelefon erreicht hat."

Auch die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Behörden verlief sehr gut und reibungslos. "Gemeinsam ist es uns gelungen, starke Bilder eines friedlichen Miteinanders aus Münster in die Welt zu senden", bekräftigte Dorndorf. Am Samstag (5.11.) werden noch letzte Absperrungen abgebaut. "Ich wünsche mir, dass sowohl die Münsteraner als auch unsere Einsatzkräfte diesen besonderen Einsatz in guter Erinnerung behalten", so Alexandra Dorndorf.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell