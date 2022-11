Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Autobahn 52 - 48-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Münster / Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmittag (02.11., 12:25 Uhr) auf der Autobahn 52 bei Gelsenkirchen-Buer West ist ein 48-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann aus Gelsenkirchen war mit seinem Kia in Richtung Essen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache fuhr er einem Sattelzug auf. Sein Fahrzeug verkeilte sich unter dem Auflieger, Rettungskräfte befreiten den lebensgefährlich verletzten Mann aus dem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde bis etwa 15:30 Uhr über einen Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

