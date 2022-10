Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter Radfahrer tritt 21-Jährigen nach Unfall in den Rücken und flüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Montagnachmittag (17.10., 14:35 Uhr) an der Weseler-Straße im Bereich des Netto-Marktes einem 21-Jährigen nach einem Unfall in den Rücken getreten und ist anschließend geflüchtet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen. Im Anschluss an das Unfallgeschehen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Im weiteren Verlauf trat der unbekannte Beschuldigte den 21-jährigen und fuhr dann einfach davon.

Der unbekannte Mann war mit einem rot-weißen Rennrad, mit einer Tüte über dem Sattel, unterwegs. Er ist etwa 30-35 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat nach Zeugenangaben kurze blonde Haare und einen Dreitagebart. Der Mann trug einen pinken (Strick-)Pullover und eine lange Hose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

