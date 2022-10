Polizei Münster

POL-MS: Aktionswoche zum Einbruchschutz - "Riegel vor - sicher ist sicherer" - Spezialisten aus Münster beraten am Wochenende

Münster (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor - sicher ist sicherer" gibt es ein Beratungswochenende (28. bis 30. Oktober) der Spezialisten für Einbruchschutz.

Die technischen Einbruchschutzberater der Polizei informieren am Freitag, den 28. Oktober, in der Zeit von 15 bis 16:30 Uhr in der VHS im Rahmen eines Vortrages.

Des Weiteren haben Interessierte die Möglichkeit, sich in dem Ausstellungsraum des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz an der Rothenburg 2 am Freitag (28.10.) in der Zeit von 9 bis 15 Uhr individuell beraten zu lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich: Entweder per Telefon unter 0251 275-1111 oder per E-Mail unter einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Am Sonntag (30.10.) informieren die Spezialisten in der Zeit von 9:30 bis 14:00 Uhr im Allwetterzoo Münster (am Waldspielplatz).

