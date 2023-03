Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Dielheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, stellte ein aufmerksamer Zeuge fest, dass unbekannte Täter in der Straße "Aschbach" drei Gullydeckel aus der Verankerung gehoben hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden keine Sachschäden und es kam zu keinen Gefährdungen. Durch das Vorgehen der Täter entstand eine Gefahrenstelle für Personen und Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt daher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

