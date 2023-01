Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Versuchter Überfall mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte hatten es am Montagabend (16. Januar, gegen 17:30 Uhr) auf ein Geschäft am Kometenplatz abgesehen. Während ein Räuber im Laden mit einer Schusswaffe in der Hand eine 66-jährige Mitarbeiterin bedrohte und Geld forderte, stand der andere draußen Schmiere. Als die Frau nicht auf die Forderung des Täters einging, flüchtete das Duo ohne Beute in Richtung Meteorstraße. Der Unbekannte im Geschäft soll etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Maske. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

