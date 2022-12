Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg am Neckar und Herrenberg ereignete. Ein 41 Jahre alter Lkw-Lenker fuhr im dortigen Baustellenbereich auf dem rechten der beiden Fahrstreifen, als er von einem noch unbekannten silbernen Pkw links überholt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts auf die Fahrspur des Lkw und touchierte diesen. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde auch der gesuchte Pkw beschädigt. Der rechte Außenspiegel soll in Folge der Kollision nur noch an einem Kabeln gehangen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

