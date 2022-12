POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag beschädigte eine noch unbekannte Person zwischen 15:10 Uhr und 15:40 Uhr einen BMW M5, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg geparkt war. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer an der hinteren Stoßstange des BMW, welche mutmaßlich durch einen Einkaufswagen oder einem ...

mehr