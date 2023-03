Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brandserie EG "Hohenesch" - Haftbefehl gegen zwei Beschuldigte - Junge Frau gerät in Verdacht ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Im Zuge weiterer Ermittlungen zu den Brandstiftungen in Weertzen und Sittensen am 11. und 12. Februar 2023 und der vorangegangenen Brandserie hat die EG "Hohenesch" am Freitag auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses eine Durchsuchung bei einer 22-jährigen Frau durchgeführt. Sie ist in den Verdacht geraten, Mittäterin der bisherigen drei Beschuldigten gewesen zu sein. Bei ihr stellte die Polizei Beweismaterial sicher.

In der Folge der Ermittlungen hat das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehle gegen zwei der drei bislang Beschuldigten erlassen. Die Männer wurden am Freitag festgenommen und anschließend einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Verden vorgeführt. Er ordnete gegen beide Untersuchungshaft an. Sie wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

