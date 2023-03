POL-ROW: ++ Unfall bei Nebel - Drei Menschen verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall bei Nebel - Drei Menschen verletzt

Rotenburg (ots)

Unfall bei Nebel - Drei Menschen verletzt

Hassendorf/Jeerhof. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 75 zwischen Hassendorf und Waffensen sind am frühen Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Ein in Richtung Sottrum fahrender 53-jähriger Mann hatte gegen 6 Uhr in Höhe der Abzweigung nach Jeerhof trotz Nebel zwei Pkw und einen Lkw überholen wollen. Dabei kollidierte er nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer jungen Frau. Der Unfallverursacher, die Fahrerin des Audi und ihre ebenfalls junge Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten zum Teil von Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehren aus den Unfallwracks befreit werden. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

