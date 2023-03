Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Mann flüchtet nach Diebstahl aus Grundschule - Polizei bittet um Hinweise ++ Senioren tricksen falsche Polizisten aus ++

Rotenburg (ots)

Junger Mann flüchtet nach Diebstahl aus Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde/Engeo. Ein noch unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag noch während des laufenden Unterrichts mehrere technische Geräte aus Klassenräumen der Grundschule Engeo am Birkenweg gestohlen. Eine Lehrerin überraschte den Unbekannten gegen 13 Uhr in einem Klassenraum. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann (möglicherweise auch jünger) habe dort unter einem Vorwand nach etwas gesucht. Er habe dann zügig das Gebäude verlassen und sei davongerannt. Ein Zeuge verfolgte den Flüchtigen bis zur Straße "Im Sicken". Dort habe ihm der Unbekannte ein von ihm zuvor gestohlenes Tablet ausgehändigt und anschließend seine Flucht fortgesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann noch weiteres Diebesgut in seinem Rucksack bei sich hatte. Der junge Mann sei mittelgroß, korpulent und dunkelhaarig gewesen. Er habe schwarze Bekleidung getragen und einen hellgrauen Rucksack mit weißem Muster mit sich geführt. Hinweise nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

Senioren tricksen falsche Polizisten aus

Bremervörde. Richtig reagiert hat ein älteres Bremervörder Ehepaar und ein 73 Jahre alter Mann aus dem Nordkreis am Mittwoch nach Schockanrufen von falschen Polizeibeamten. Gegen 12 Uhr erhielten zunächst die 78 und 86 Jahre alten Eheleute einen unerwarteten Telefonanruf. Ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und käme nun in Untersuchungshaft. Als ihre Eltern müssten sie einen fünfstelligen Betrag zahlen. So bliebe die Tochter in Freiheit. Parallel zu diesem Gespräch rief das Ehepaar bei ihrer Tochter an. Schnell stellte sich heraus, dass dort alles in Ordnung und der Anruf der falschen Polizisten ein Betrugsversuch war. Ähnlich erging es um 15.30 Uhr einem 73-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Geestequelle. Eine weinerliche Stimme meldete sich zunächst mit den Worten "Ich hatte einen schlimmen Unfall!". Als ihn die Anrufer später fragten, ob noch jemand mithöre, beendeten sie das Gespräch. Auch in diesem Fall rief der Mann sofort bei seinem Sohn an. Am Ende war auch hier alles gut.

