Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 38-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt ++ Seniorin beim Einkaufen beklaut ++ Einbruch in Grundschule ++

Rotenburg (ots)

38-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Visselhöveder Straße ist am Dienstagnachmittag ein 38-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem BMW stadteinwärts unterwegs, als der Fahrer eines vor ihm fahrend Pkw nach rechts in den Stockforthsweg abbiegen wollte. Daher musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 47-jähriger Fahrer eines Skoda erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden BMW auf. Dessen Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund neuntausend Euro.

Seniorin beim Einkaufen beklaut

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist eine 77-jährige Rotenburgerin in einem Discounter am Grafeler Damm von Taschendieben bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt. Die Täter nutzten die Gelegenheit und nahmen das schwarze Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein und Bankarten an sich.

Einbruch in Grundschule

Elsdorf. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in die Grundschule an der Schulstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie insgesamt drei Fenster auf. In den Schulräumen suchten sie vor allem in den Schränken nach Beute. Gefunden haben sie etwas Bargeld. Beim Verlassen des Tatortes verloren die Täter einen Teil ihrer Beute auf dem Schulhof.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell