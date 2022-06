Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Unfall: Polizei sucht Unfallverursacher

Salzkotten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Westring in Salzkotten am vergangenen Mittwoch (08.06.2022) bittet die Polizei Paderborn den Unfallverursacher, sich zu melden.

Gegen 17.00 Uhr war ein 15-Jähriger auf einem Kleinkraftrad aus der Graf-Galen-Straße kommend in Richtung Eichfeld unterwegs. In einer Fahrbahnverengung in Höhe einer Haltestelle nahm ihm ein schwarzer BMW die Vorfahrt. Der Jugendliche bremste ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte auf die rechte Seite. Der BMW-Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des 15-Jährigen. Weitere Zeugen waren ebenfalls zugegen. Als der Jugendliche mitteilte, dass alles in Ordnung sei und er weiterfahren könne, setzte sich der BMW-Fahrer in sein Auto und verließ die Unfallstelle. Erst im Nachhinein stellte der junge Mann eine Verletzung an seiner Hand und an seinem Knie sowie eine Beschädigung an seinem Kleinkraftrad fest.

Der Mann im BMW wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare, trug eine Brille und hatte einen dunkelblonden Drei-Tage-Bart. Zur Unfallzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet ihn, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleiches gilt für einen Zeugen vom Malteser Hilfsdienst, der sich zur Unfallzeit in unmittelbarer Nähe in einer Haltestelle befunden habe und ein Frau, die ebenfalls als Zeugin am Unfallort dabei war. Gleichzeitig rät die Behörde dringend dazu, bei einem Verkehrsunfall immer die Polizei hinzuzuziehen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell