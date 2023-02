Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jagdwilderei in Hipstedt - Polizei bittet um Hinweise ++ Container im Windpark aufgebrochen ++ Wärmelüfter aus der Friedhofskapelle geklaut ++ Seniorin im Discounter bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Jagdwilderei in Hipstedt - Polizei bittet um Hinweise

Hipstedt. Die Bremervörder Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Jagdwilderei. Am vergangenen Freitag sind Anwohner zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr auf einen Schuss aufmerksam geworden. Wie sich später herausstellte, hat ein Unbekannter in einem Waldstück im Jagdgebiet Hipstedt am Sünderwalder Weg in Richtung Östliche Malse ein Rehkalb geschossen. Den Spuren zu Folge dürfte das Tier zu einem angrenzenden Weg getragen und von dort in einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Container im Windpark aufgebrochen

Alfstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf dem Gelände eines Windparks an der Straße Moorland fünf Baucontainer aufgebrochen. Bei der Tat fielen ihnen diverse Baumaschinen und Werkzeuge in die Hände. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Wärmelüfter aus der Friedhofskapelle geklaut

Bremervörde. Am vergangenen Sonntag haben Unbekannte in der Friedhofskapelle an der Feldstraße einen Wärmelüfter gestohlen. Zwischen 8.30 Uhr und 18.45 Uhr betraten sie die frei zugängliche Damentoilette und montierten das Gerät ab. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Samstag zwischen 10.40 Uhr und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Stader Straße ereignet hat, sucht die Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. In dem besagten Zeitraum hatte eine 41-jährige Frau ihren schwarzen Dacia Sandero dort geparkt. Als sie nach dem Einkaufen zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Möglicherweise könnte ein älterer Fahrer eines dunklen Pkw mit Kennzeichen aus Hamburg damit in Verbindung stehen. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Seniorin im Discounter bestohlen

Sittensen. Eine 87-jährige Seniorin aus Sittensen ist am Montagmittag in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau hatte ihre Handtasche an ihren Rollator gehängt und sie vermutlich während des Einkaufens kurz aus den Augen gelassen. Das nutzten die Unbekannte, um die Geldbörse herauszuholen. Als die 87-Jährige an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl.

Zwei Auffahrunfälle zur gleichen Zeit

Rotenburg. Am Montagmittag ist es in der Verdener Straße zeitgleich zu zwei Auffahrunfällen mit Verletzten gekommen. In Höhe der Berufsbildenden Schulen fuhr eine 36-jährige Autofahrerin kurz nach 13 Uhr mit ihrem Skoda auf den Hyundai einer 82-Jährigen auf. Die Seniorin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei in diesem Fall auf über eintausend Euro. Zur gleichen Zeit kam es in Höhe der Einmündung zur Bischofstraße zu einem ähnlichen Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte vermutlich zu spät erkannt, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet. Der junge Mann fuhr mit seinem Opel auf den Mitsubishi einer 54-Jährigen und schob ihn auf den VW Touran einer 45 Jahre alten Frau. Ein 20-jähriger Beifahrer im Mitsubishi wurde leicht verletzt. Hier geht die Polizei von einem Schaden von über fünftausend Euro aus.

Einbruch in Schuppen

Wittorf. Im Verlauf der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in der Wittorfer Straße in einen Schuppen eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie zwei Türen und holten zwei Bohrmaschine, zwei Flex, einen Kompressorschlauch und einen Rasenmäher des Herstellers Honda heraus. Damit verschwanden sie unerkannt.

