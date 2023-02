Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gewerbsmäßige Ladendiebe ++ Mit über 2,5 Promille im Lkw auf der Bundesstraße ++ Unfall an der Ampel - Verursacher fährt davon ++

Rotenburg (ots)

Gewerbsmäßige Ladendiebe

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag ist ein vermutlich gewerbsmäßig agierendes Diebespärchen in einem Einkaufmarkt an der Straße Auf dem Rusch beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die 19-jährige Frau und ihr 31-jähriger Komplize hatten Waren im Wert von über zweihundert Euro aus den Regalen genommen und in Taschen und unter der Kleidung versteckt. Bei der Durchsuchung der beiden fanden die Beamten 17 weitere Artikel, die vermutlich aus vorherigen Taten stammen dürften. Dafür konnte die beiden keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die Polizei stellte die mutmaßliche Beute sicher.

Mit über 2,5 Promille im Lkw auf der Bundesstraße

Eversen. Mit über 2,5 Promille ist ein 47-jähriger Kraftfahrer am Donnerstagnachmittag auf der B 215 zwischen Eversen und Rotenburg unterwegs gewesen. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei stoppte seinen Lkw gegen 16.40 Uhr, weil ihnen die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen war. Er fuhr in Schlangenlinien, kam immer wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und war auffallend langsam unterwegs. Der Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der 47-Jährige musste den Lkw stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten auch. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Kaution hinterlegen.

Unfall an der Ampel - Verursacher fährt davon

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich Bremer Straße / Poststraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach einem noch unbekannten Fahrer eines ebenfalls nicht näher zu beschreibenden Pkw und nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Gegen 21.45 Uhr hatte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf bei Rot hinter dem Pkw mit ausländischen Kennzeichen halten müssen. Unerwartet habe der Mann mit seinem Wagen zurückgesetzt und den Golf der Frau beschädigt. Man habe ein kurzes Gespräch geführt und die Polizei gerufen. Dann sei der Unfallverursacher ins Auto gestiegen und davongefahren. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

